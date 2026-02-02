Активистка, целовавшая Путина, и помощник главы 'Росконгресса' засветились в файлах Эпштейна

В новом массиве материалов по делу Эпштейна фигурируют имена прокремлевской активистки Марии Дроковой и представителя российского госфонда Романа Чукова.

Помощник директора российского фонда "Росконгресс" Роман Чуков и бывшая координатор прокремлевского движения "Наши" Мария Дрокова поддерживали переписку с американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает "Агентство" со ссылкой на новые файлы по делу Эпштейна, которые Минюст США обнародовал в пятницу.

Контакты Романа Чукова

В феврале 2015 года Роман Чуков отправил Эпштейну рекомендательное письмо, в котором его называли "ярким молодым лидером с глобальным видением". В дальнейшей переписке Чуков неоднократно выражал надежду встретиться с Эпштейном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2015), однако встреча так и не состоялась.

В марте 2017 года ассистентка Эпштейна Лесли Грофф сообщала финансисту, что Чуков снова хочет с ним встретиться, и просила подтвердить, есть ли у него интерес к такой встрече.

Роман Чуков является помощником директора "Росконгресса" – организатора ПМЭФ, представлял Россию на молодежном форуме стран G20 и возглавлял объединение Friends for Leadership, которое позиционировал как "международную сеть лидеров". Также он работал в ряде российских государственных и научных структур.

Переписка Марии Дроковой

Марию Дрокову рекомендовали Эпштейну в марте 2017 года как "очень успешную для своего возраста женщину". Из переписки следует, что она обсуждала с ним работу над его публичным имиджем и предлагала PR-стратегии для "традиционных медиа", а также привлечение публичных лиц для положительных отзывов.

Дрокова также предлагала создать фонд против харассмента и способствовать контактам Эпштейна с журналистами и режиссерами. Среди прочего она упоминала возможность съемок фильма о нем, в частности с участием режиссера Лизы Бирк Педерсен, которая сняла ленту "Поцелуй Путина" – документальный фильм о самой Дроковой.

Из обнародованных материалов следует, что Дрокова организовывала встречи Эпштейна с представителями СМИ и вела с ним активную переписку до конца 2017 года.

Мария Дрокова была активисткой движения "Наши" с 2005 года, а в 2009-м на форуме "Селигер" поцеловала Владимира Путина. Ранее она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством". В 2010 году Дрокова уехала в США, где основала венчурную компанию с фондом в $30 млн.

Российский след в документах

В новом массиве архивных документов по делу Эпштейна Россия упоминается 5 876 раз, а имя Владимира Путина – 1 055 раз. В одном из документов, являющемся отчетом ФБР, Эпштейна даже называют управляющим состоянием российского диктатора.

Как пишет Daily Mail, опубликованные файлы из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в преступлениях, связанных с торговлей людьми, показывают его тесную связь с российскими спецслужбами.

