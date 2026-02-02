РФ запатентовала скопированный у Украины 'капюшон' для брони, но есть нюанс, - эксперт

Российская копия украинского "капюшона" потеряла ключевое преимущество из-за способа крепления, отмечает эксперт.

В России зарегистрировали новый патент на защитную конструкцию от дронов для бронетехники, которая почти полностью копирует украинскую разработку, известную под названием "капюшон". В то же время российский вариант имеет критический конструктивный недостаток, пишет исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

По его словам, это уже второй российский патент на подобную конструкцию, повторяющую украинское решение – как по внешнему виду, так и по механизму сборки. Украинский "капюшон" доказал свою эффективность в боевых условиях, настолько, что его впоследствии скопировали также в Китае и Сирии.

В то же время новый российский вариант имеет существенный минус: в отличие от украинской версии, он крепится не к башне, а непосредственно к борту боевой машины. Это фактически делает невозможным вращение башни и ведение маневренного огня.

На чертежах "капюшон" показан на боевой машине пехоты БМП-2. В патенте указано, что конструкция предназначена для защиты и маскировки плавающих боевых машин при форсировании водных преград.

"Предложенная полезная модель способствует снижению вероятности обнаружения в видимом диапазоне спектра длин электромагнитных волн боевых плавающих машин при форсировании водной преграды, а также снижению поражающего эффекта от FPV-дронов и кумулятивных боеприпасов", – говорится в описании патента.

"Капюшон" для брони – что известно

Напомним, о предыдущем аналогичном патенте в РФ стало известно летом прошлого года. Тогда российская сторона заявляла, что конструкция якобы в 1,5 раза эффективнее других защитных решений.

Кроме того, украинский "капюшон" был скопирован и в Китае – патент зарегистрировала компания Dragon Shield Intelligence Equipment, а изделие получило название Dragon Shield ("Щит дракона"). Китайская версия имеет более сложную конструкцию с электроприводами, что упрощает работу экипажа. Эту разработку также скопировала Сирия.

