Когда в Украине наступит весна: харьковский сурок дал свой прогноз

Сурок увидел свою тень, а это значит, что весна придет через шесть недель.

Харьковский сурок Тимка IV предсказал, что весна наступит через шесть недель. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на пресс-службу Харьковского национального университета имени Каразина.

"В 2026 году сурок увидел свою тень. То есть, весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает", – рассказал заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник.

Отмечается, что в этом году прогноз давал новый предсказатель – Тимка IV, родной брат предыдущего "синоптика" Тимки III. Последний, по данным пресс-службы университета, ушел на пенсию.

Как рассказала хранительница этих животных Галина Савченко, малышей в прошлом сезоне у харьковских сурков не было.

"Видимо, из-за того, что зима была теплой. А еще и звуки войны. Все это неблагоприятные условия для спячки. Сурки спали очень мало, очень неглубоко... И тепло, и звуки войны – это для них сильный стресс. В том помещении, где они проводят спячку, очень чувствуется, как содрогается земля. И, возможно, животные это чувствуют. Погода этой зимой совсем другая, сурки спали лучше. Хотя, тишина и не наступила", – отметила Савченко.

День сурка в Украине

В Украине День сурка ежегодно празднуют 2 февраля. Уже более двух десятилетий весну предсказывают харьковские сурки, за которыми ухаживают ученые Харьковского национального университета имени Каразина.

Тимка III, который родился ориентировочно в 2016 году, давал прогноз на весну как минимум с 2020 года. Также он пережил российскую оккупацию.

До него эту должность занимал Тимка II: он семь раз предсказывал погоду, после чего ушел на пенсию. До этого, какой будет весна, предсказывал Тимка I.

Также предсказанием весны раньше занимались львовские сурки Мишка и Маруся. Однако в 2023 году их не стало.

