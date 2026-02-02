В Иране задержали номинированного на 'Оскар' сценариста

Мехди Махмудиян раскритиковал аятоллу Али Хаменеи.

В Иране арестовали сценариста Мехди Махмудияна - номинанта на премию "Оскар" и соавтора фильма "Простая случайность" (It Was Just an Accident).

О задержании сообщила правозащитная организация Human Rights Activists News Agency. Причиной ареста стало подписание открытого письма с резкой критикой действий иранских властей во время подавления массовых протестов. Махмудиян был среди 17 известных юристов, художников и общественных активистов, которые публично обвинили верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в ответственности за гибель и массовые аресты тысяч протестующих.

По данным правозащитников, место содержания Махмудияна и других задержанных пока неизвестно. Власти Ирана официально не комментировали ситуацию, а также не сообщили, какие именно обвинения им предъявлены. В то же время BBC Persian сообщает, что сценаристу удалось связаться с семьей и адвокатом.

Как пишет The New York Times, правозащитник Мехди Махмудиян неоднократно находился под арестом. В тюрьме он познакомился с режиссером Джафаром Панахи, с которым впоследствии работал над фильмом "Простая случайность". Лента рассказывает историю бывших политзаключенных, которые похищают мужчину, считая его своим палачом.

Фильм получил ряд международных наград, в частности "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также награды Gotham Awards за режиссуру, сценарий и как лучший международный фильм. Картина номинирована на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и представлена в категории "Международный полнометражный фильм".

