Дорожают овощи борщевого набора и не только: как изменились цены за неделю

Среди фруктов более чем вдвое подскочили цены на грушу.

В Украине за неделю подорожали овощи борщевого набора. Так, оптовые цены на белокочанную капусту выросли с 9-11 до 10-12 грн/кг, а на морковь – с 8-10 до 9-13 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что цены на свеклу, репчатый лук и картофель остались без изменений. Так, картофель продают по 10-14 гривень за килограмм, как и раньше.

Третью неделю подряд растут оптовые цены на помидоры. Сейчас ими торгуют в диапазоне 130-140 грн/кг, тогда как за неделю до этого стоимость овощей составляла 90-125 грн/кг. При этом цены на огурцы, наоборот, просели со 135-180 до 120-130 грн/кг.

Кроме белокочанной капусты, также подорожала брокколи – со 110-170 до 190-210 грн/кг. Остальные виды капусты в цене не изменились.

В фруктовом сегменте пару гривен "скинули" цены на яблоки – с 17-35 до 15-35 грн/кг. Виноград, который до этого существенно подорожал, начали продавать в более умеренном диапазоне 140-180 грн/кг против предыдущих 140-200 грн/кг. А вот сезон груши, похоже, окончательно закончился – цена на нее выросла с 40-60 до 100-120 грн/кг.

Морковь дорожает в Украине уже вторую неделю подряд. В целом можно ожидать, что все овощи борщевого набора будут понемногу дорожать в ближайшее время из-за нехватки хранилищ у фермеров.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что рост цен продлится как минимум до появления первых урожаев с открытого грунта.

