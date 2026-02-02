Доллар укрепился на фоне обвала золота: аналитики рассказали, чего ждать дальше

Многие участники рынка предупреждают о дальнейшем ослаблении доллара.

В понедельник, 2 февраля, доллар снова пошел вверх, больше всего подорожав против валют, чувствительных к ценам на сырье, поскольку падение цен на золото и серебро отразилось на рынках.

Как пишет Bloomberg, в начале лондонских торгов доллар США больше всего вырос по отношению к валютам Австралии, Новой Зеландии и Норвегии - на фоне дальнейших потерь золота после его крупнейшего за более чем десятилетие падения 30 января. Серебро же в понедельник просело на 16% - после рекордно резкого внутридневного падения в пятницу.

Укрепление доллара примерно на 1% в пятницу и понедельник произошло после его резкого ослабления во второй половине января. Это восстановление могло застать часть инвесторов врасплох, ведь продажа доллара была одной из самых популярных макростратегий прошлого месяца. К концу прошлой недели угрозы США в отношении Гренландии и, как казалось, благосклонное отношение президента Дональда Трампа к распродаже валюты только подпитывали дискуссию о долгосрочном ослаблении доллара.

Видео дня

Несмотря на восстановление, многие участники рынка предупреждают о дальнейшем ослаблении доллара. Гендиректор DoubleLine Capital Джеффри Гандлах на прошлой неделе отметил, что "зеленый" уже некоторое время не ведет себя как защитная валюта, а непредсказуемая политика Трампа и значительные дефициты США продолжают давить на доллар.

"Это не событие повышенной волатильности. Это девальвация валюты", – написал основатель и глава консалтинговой компании по недвижимости Redwood Heritage Group Ахмад Саидали, комментируя падение доллара с января прошлого года.

С началом февральских торгов многие стратеги сохраняют прогнозы дальнейшего давления на доллар.

Goldman Sachs Group Inc., Manulife Investment Management и Eurizon SLJ Capital также ожидают ослабления американской валюты, хотя спад, вероятно, будет неравномерным. Более того, колебания на валютном рынке и в драгоценных металлах больше, чем колебания акций, несмотря на опасения по поводу пузырей акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Курс доллара и цена золота - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,12 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи - 51,20 грн/евро.

Цены на золото, серебро и медь резко упали 30 января после достижения рекордных максимумов за неделю. Инвесторы обеспокоились из-за угасания надежд на агрессивное снижение процентных ставок в США и стабилизацию курса доллара.

Вас также могут заинтересовать новости: