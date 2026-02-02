Осадчая эмоционально высказалась о Елке, которая отказалась от украинского паспорта

Ведущая также упомянула избранника артистки, который живет в РФ.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая высказалась о певице-предательнице Елизавете Иванцив, которая выступает под сценическим именем Елка.

Не секрет, что на днях артистка, родившаяся в Ужгороде, разорвала связи с Украиной и отказалась от гражданства. По слухам, Елка пошла на этот шаг перед бракосочетанием с другим украинским артистом, который остался в стране-агрессоре - Рожденом Ануси из Одессы. Такие новости вызвали волну возмущения среди украинцев, а Екатерина Осадчая не стала исключением.

"Читаю второй день о Елке и ее отказе от гражданства... А никого не удивило, что она выходит замуж за одессита Рождена Ануси - участника "Голоса" и некогда "Холостяка"? Меня из этих двух событий удивило второе - двое украинцев встретились на болотах и породнились на фоне отказа от родины... Где-то так", - прокомментировала ведущая в своем Instagram.

К слову, Елка приобрела популярность благодаря композициям "Прованс" и "На большом воздушном шаре". Артистка много лет выступала как в Украине, так и в РФ, однако сейчас сосредоточила свою музыкальную карьеру в стране-агрессоре и молчит о преступлениях врага.

Напомним, ранее Елка сделала громкое заявление о войне, призвав своих поклонников "оставаться выше" этого.

