Могилевская обратилась к Скрябину в годовщину его гибели

Артистов связывали годы сотрудничества и дружбы.

Украинская певица Наталья Могилевская почтила память своего друга и коллеги, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб 11 лет назад.

В годовщину смерти Кузьмы, 2 февраля, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию совместных фото с ним, оставив короткую, но трогательную подпись: "Именно сейчас тебя особенно не хватает. Пока буду жить - буду тебя помнить...".

Как известно, Наталья Могилевская и Андрей Кузьменко были связаны многолетней дружбой и профессиональным сотрудничеством в украинском шоу-бизнесе. В 2005 году они вместе записали песню "Не даєш".

Андрей Кузьменко, известный под сценическим именем Кузьма Скрябин, был одним из самых влиятельных и узнаваемых музыкантов украинской сцены. Фронтмен группы "Скрябин", певец, автор песен и телеведущий родился 17 августа 1968 года в городе Самбор на Львовщине, вырос в Новояворовске.

Группа была основана в конце 1980-х, а сам Кузьма стал известен не только как музыкант, но и как резкий и ироничный критик, который не пытался быть удобным.

2 февраля 2015 года Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозуватка на Днепропетровщине. Он возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его автомобиль столкнулся с грузовиком. Музыкант погиб на месте. Смерть Кузьмы стала шоком для страны и вызвала массовую волну скорби.

