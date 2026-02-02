Трамп рекордно обвалил цену на нефть

Аналитики дают понять, что если бы не угрозы Трампа Ирану, то падение цен на нефть могло бы быть больше.

Цены на нефть утром 2 февраля упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Вашингтоном, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:44 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,47 доллара, до 65,85 доллара за баррель. Цена на нефть марки West Texas Intermediate упала на 3,43 доллара, до 61,78 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что оба фьючерса установили полугодовой рекорд падения в течение одного дня, поскольку риски военного удара по Ирану уменьшились после комментариев Трампа в минувшие выходные. Издание напоминает, что американский лидер неоднократно угрожал Ирану интервенцией, если тот не согласится на ядерное соглашение или продолжит убивать протестующих.

"Постоянные угрозы поддерживали цены на нефть в течение января", - пояснила аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

В то же время 31 января Трамп заявил журналистам, что Иран "серьезно ведет переговоры", через несколько часов после того, как главный чиновник по вопросам безопасности Тегерана Али Лариджани сообщил, что подготовка к переговорам продолжается.

Аналитик IG Market Тони Сайкамор считает комментарии Трампа, а также сообщения о том, что военно-морские силы Иранской революционной гвардии не планируют проводить учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе, признаками деэскалации, что уменьшает премию за риск, заложенную в цену на нефть. Все это способствует снижению котировок "черного золота".

Со своей стороны аналитики консалтинговой компании Capital Economics дают понять, что геополитические риски, то есть, в частности ситуация вокруг Ирана, сдерживают нефтяные цены от более серьезного падения.

США и Иран - последние новости

28 января президент США Дональд Трамп заявил об усилении военного присутствия у Ирана и призвал Тегеран заключить соглашение.

1 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут нанести удар по Ирану в течение 48 часов, чтобы отвлечь внимание общественности от новых документов по делу Джеффри Эпштейна.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил , что любая атака на страну вызовет региональный конфликт.

По данным СМИ, решение о применении силы против Ирана не принято.

