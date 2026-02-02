Перед концертом группы 'Антитела' сгорело почти все их техническое оборудование

Фронтмен группы объяснил, что произошло.

Лидер известной украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал о форс-мажоре во время выступления в Белой Церкви.

По словам певца, прямо перед концертом у них сгорело почти все оборудование. Причиной стал скачок напряжения, из-за которого вышла из строя большая часть концертного оборудования. В частности, сгорели 12 из 14 профессиональных акустических систем dB Technologies VIO, электропредохранители, система ушного мониторинга музыкантов и многое другое.

"Это был один из тех концертов, которые ты запоминаешь навсегда. Без саундчека, без света, без привычного мощного звука, но с теплом, ощущением полной связи между зрителями в зале и "Антителами" на сцене. Техника не выдерживает, а украинцы держатся", - подчеркнул Тополя.

Видео дня

К счастью, никто не пострадал, а музыканты, несмотря ни на что, продолжили свое выступление и порадовали зрителей в зале.

Напомним, ранее стало известно, что украинский певец Юрко Юрченко потерял слух на благотворительном концерте в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: