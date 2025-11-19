Google представил новую самую умную версию Gemini: чат-бота можно попробовать бесплатно

Новая модель доступна всем пользователям Gemini.

Google выпустил новую версию своего чат-бота Gemini 3. Модель появилась на сайте Gemini, где доступна всем пользователям, доступна она и подписчикам Google AI Pro и Ultra в AI Mode в поиске, интегрирована в AI Studio, Vertex AI.

Как утверждает Google, Gemini 3 Pro заметно опережает Gemini 2.5 Pro во всех бенчмарках. Модель лучше справляется со сложными задачами, точнее выхватывает контекст и формулирует ответы под реальную суть запроса, а не поддакивает пользователю и выдаёт то, что хочет слышать человек.

В поиске Google новая модель размещена в выпадающем меню AI Mode. Она детальнее интерпретирует нюансы формулировок и умеет выдавать более "интерактивные" ответы.

Чтобы использовать Gemini 3 Pro в веб-приложении, нужно выбрать режим "Thinking" в списке доступных моделей.

Параллельно Google представил Gemini 3 Deep Think - улучшенный режим рассуждений. В тестах для ИИ вроде общеобразовательного "Последнего экзамена человечества", GPQA Diamond по биологии, химии и физике, а также ARC-AGI-2 для оценки общего интеллекта Deep Think превзошёл показатели Gemini 3 Pro. Пока он доступен только тестировщикам безопасности, но в ближайшие недели откроется подписчикам Google AI Ultra.

Ранее мы рассказывали, что Google бесплатно дарит украинским студентам доступ ко всем версиям Gemini. Студенты должны заполнить соответствующую заявку до 9 декабря.

