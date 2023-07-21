Скорее всего, первыми функцию получат владельцы смартфонов Google Pixel. До всех остальных она доберется немного позднее.

Google выводит использование искусственного интеллекта на новый уровень с помощью обновления для "Google Ассистента" – голосового помощника компании. Уже совсем скоро пользователи смогут использовать его для краткого пересказа информации с открытой веб-страницы.

Функция Summarize ("Резюмировать") была замечена в последней бета-версии приложения Google 14.29 для Android. Если вызвать "Google Ассистент" при открытом через браузер сайте, помощник предложит пользователю выбрать эту опцию. Функцию также можно вызвать голосой командой.

Опробовать фишку пока нельзя: ее запуск приводит к ошибке. Несмотря на то, что эта функция еще не доработана и не полностью функциональна в бета-версии, она обещает стать полезным инструментом для владельцев Android-устройств.

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Пока неизвестно, когда точно стоит ждать полноценного запуска Summarize и на каких устройствах. Скорее всего, сначала она будет эксклюзивной для смартфонов Pixel, а позже остальные производители начнут внедрять ее в свои устройства.

Суммаризация – одна из популярных и часто используемых функций в различных ИИ-инструментах. Она уже присутствует в "Google Документах": алгоритм вычленяет суть текстового документа и оформляе его в одно-два предложения.

Ранее УНИАН писал, что Google разрабатывает искусственный интеллект, который сможет писать новости. Продукт позиционирует себя, как помощник для журналистов и уже был продемонстрирован руководителям известных американских изданий.

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