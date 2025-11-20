Кроме того, сервис планирует принудительно помечать нейросетевые ролики.

TikTok начал тестировать новый инструмент, который позволяет управлять количеством ИИ-контента в ленте. Это отдельный ползунок в настройках тематической выдачи. С его помощью можно указать, хочется видеть больше или, наоборот, меньше материалов, созданных генеративными моделями.

Чтобы такой контроль работал, платформе нужно точнее определять, какие видео созданы при помощи искусственного интеллекта. Поэтому компания вводит ещё одну меру: начнёт автоматически добавлять невидимые водяные знаки ко всему контенту, созданному, например, через редактор на базе ИИ.

Под метку также попадут любые ролики, загруженные с открытыми метаданными, которые указывают на ИИ-природу ролика. Даже если автор оригинального ролика удалит водяной знак условной Sora, TikTok всё равно его пометит.

Функция водяного знака и улучшенное определение ИИ-контента будут внедряться в ближайшие недели. Что касается нового ползунка в настройках ленты, он пока запускается в тестовом режиме и доступен ограниченному числу пользователей.

Ранее эксперт рассказал, как отличить нейросетевое видео от реального. Пользователи уже научились убирать водяной знак Sora, поэтому распознать ИИ становится всё сложнее.

