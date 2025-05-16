Сэм Альтман видит будущее ChatGPT как персонального ИИ-ассистента, который будет помнить каждую деталь жизни пользователя.

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман рассказал, каким видит будущее ChatGPT – и его слова вызвали бурные обсуждения. Он заявил, что в перспективе ИИ-ассистент станет настолько персонализированным, что будет помнить каждую деталь жизни пользователя.

Идеалом Альтман назвал "jочень крошечную модель рассуждений с триллионом токенов контекста, куда загружена вся ваша жизнь", передает TechCrunch.

По его замыслу, такой ИИ сможет эффективно анализировать повседневность человека – каждую переписку, книгу, письмо и веб-страницу, которые он читал, и внешние источники, к которым подключен. Новые жизненные события будут добавляться в контекст модели. По словам главы OpenAI, подобным образом хранят свои корпоративные данные компании.

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Когда Альтмана спросили о необычных способах применения ChatGPT среди молодежи, он отметил, что студенты уже активно использует нейросеть как операционную систему: загружает файлы, подключает источники данных, а затем используют "сложные запросы" для этих данных.

"Многие молодые люди на самом деле не принимают жизненных решений, не спросив ChatGPT", – поделился он наблюдением. При этом разработчик провел границу между поколениями: пользователи старшего возраста используют ChatGPT как замену Google, тогда как 20–30-летние – как цифрового помощника.

Возможности такого подхода впечатляют. В теории ИИ сможет сам назначить техосмотр вашей машины, распланировать поездку на свадьбу или оформить предзаказ на следующий том книжной серии, которую вы читаете уже много лет. Но возникает вопрос: стоит ли доверять коммерческой компании всю свою жизнь.

История крупных IT-компаний показывает, что их поведение далеко не всегда безупречно. Google, например, недавно проиграла антимонопольный суд в США, а даже самые лучшие ИИ-модели до сих пор время от времени галлюцинируют.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – потенциал искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Меж тем создатели ChatGPT готовятся к запуску своей соцсети. Одна из важных причин, по которой OpenAI необходима соцсеть – актуальные и живые данные пользователей, которые уже есть у Twitter и Meta и используются ими для тренировки своих моделей.

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