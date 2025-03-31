Денис Пономаренко

Сначала разрешение будет низким, но со временем технология дойдет до "сверхчеловеческого уровня".

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, впервые имплантирует свой новый нейрочип Blindsight, который способен вернуть зрение даже полностью слепому человеку, в конце 2025 года. Точные сроки не раскрываются.

По словам Маска, первая версия импланта обеспечит восстановление зрения "в низком разрешении", как у 8-битной графики Atari. Однако со временем технология дойдет до "сверхчеловеческого уровня".

Предполагается, что нейрочип будет стимулировать зрительную кору мозга, отвечающую за обработку визуальной информации, обходя поврежденные глаза и нервы. Это делает его потенциально революционным решением для людей с полной потерей зрения, включая тех, кто не видел с рождения.

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О разработке зрительных нейрочипов Blindsight стало известно год назад, в марте 2024-го. Тогда Маск рассказал, что чип успешно испытали на слепых обезьянах, ни одна из них "не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink".

В сентябре Министерство здравоохранения США присвоило Blindsight статус "революционного устройства" и разрешило тестирование на людях.

Отметим, что стартап Neuralink Маска уже успешно вживляет чипы, которые позволяют парализованным людям управлять мышкой силой мысли. Первому пациенту вживили чип в январе 2024 года, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.

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