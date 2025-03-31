Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, впервые имплантирует свой новый нейрочип Blindsight, который способен вернуть зрение даже полностью слепому человеку, в конце 2025 года. Точные сроки не раскрываются.
По словам Маска, первая версия импланта обеспечит восстановление зрения "в низком разрешении", как у 8-битной графики Atari. Однако со временем технология дойдет до "сверхчеловеческого уровня".
Предполагается, что нейрочип будет стимулировать зрительную кору мозга, отвечающую за обработку визуальной информации, обходя поврежденные глаза и нервы. Это делает его потенциально революционным решением для людей с полной потерей зрения, включая тех, кто не видел с рождения.
О разработке зрительных нейрочипов Blindsight стало известно год назад, в марте 2024-го. Тогда Маск рассказал, что чип успешно испытали на слепых обезьянах, ни одна из них "не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink".
В сентябре Министерство здравоохранения США присвоило Blindsight статус "революционного устройства" и разрешило тестирование на людях.
Отметим, что стартап Neuralink Маска уже успешно вживляет чипы, которые позволяют парализованным людям управлять мышкой силой мысли. Первому пациенту вживили чип в январе 2024 года, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами.
В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.