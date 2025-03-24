Схожую точку зрения высказывают и другие руководители крупных технологических компаний.

Сэм Альтман, руководитель OpenAI и создатель революционного чат-бота ChatGPT, дал совет студентам в эпоху нарастающей автоматизации программирования: осваивать инструменты искусственного интеллекта (ИИ), а не само программирование.

По словам Альтмана, когда он заканчивал школу, "очевидной тактикой" было научиться очень хорошо кодить. Но в текущих условиях "очевидной тактикой" будет просто научиться очень хорошо использовать ИИ-инструменты –подчеркнул он смену парадигмы в одном из недавних интервью.

Руководитель OpenAI считает, что освоение инструментов ИИ – это "новая версия" обучения кодированию и что написание по меньшей мере половины кода в настоящий момент автоматизировано.

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"Я думаю, что в некоторых компаниях этот показатель, вероятно, уже превысил 50%", – отметил он.

На вопрос, планирует ли OpenAI продолжать нанимать программистов, Альтман ответил, что сейчас работы хватает, впрочем, в долгосрочной перспективе тот ИИ, который развивают в компании, может привести к сокращению рынка труда.

В своем видении Альтман не одинок. Накануне глава Anthropic заявил, что в течение года ИИ начнет писать весь код за инженеров-программистов. Марк Цукерберг также заявлял, что его компания работает над новым ИИ-алгоритмом, способным генерировать "большую часть кода" для ее приложений.

Сейчас в планах у OpenAI выпуск GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в мире ИИ. Она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

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