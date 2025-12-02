Из-за этого замедлятся темпы разработки других проектов, в частности, ИИ-агентов и рекламных механизмов.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что объявляет "Код "Красный"" и призывает сконцентрировать все ресурсы на срочное улучшение функциональности чат-бота ChatGPT. Об этом пишет The Information со ссылкой на внутренние распоряжения.

Из-за этого замедлятся темпы разработки других проектов, в частности, ИИ-агентов и рекламных механизмов. Также Альтман объявил, что одним из ключевых фокусов OpenAI теперь станет улучшение моделей для создания картинок, где компания сильно отстает от конкурентов.

По данным издания, еще ранее Альтман предупреждал сотрудников, что Google может создать для OpenAI "временные экономические трудности". Эти опасения усилились после выхода ИИ-модели Gemini 3 Pro, которая обошла GPT-5.1 практически во всех тестах.

Видео дня

Ситуация осложнилась и пользовательской динамикой: аудитория чат-ботов общается с Gemini больше, чем с ChatGPT, хотя OpenAI пока что удерживает лидерство по общей численности пользователей.

Инвесторы тоже начали нервничать, наблюдая, как OpenAI теряет втрое больше денег, чем зарабатывает. За первую половину 2025 года компания заработала 4.3 млрд долларов, но при этом потеряла 13.5 миллиардов.

Напомним, недавно в ChatGPT появились групповые чаты, в которых можно общаться с ИИ чат-ботом вместе с друзьями или коллегами. Нейросеть сама решает, когда вклиниться в разговор, исходя из контекста.

Как УНИАН ранее рассказывал, OpenAI запретила ChatGPT отвечать как персональный врач или юрист. Также чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

Вас также могут заинтересовать новости: