Названы лучшие связки процессора и видеокарты для игрового ПК в 2026 году

В одном из выпусков на YouTube-канале PC Centric (800 тыс. подписчиков) блогер собрал актуальный на февраль 2026 году список лучших связок из видеокарт и процессоров.

Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К и 4К.

При минимальном бюджете, стоит рассмотреть игровой ПК с процессором AMD Ryzen 5 7500F и видеокартой Intel. Модели Arc B580 и B570 являются неплохими вариантами для своего сегмента с 12 и 10 ГБ памяти на борту.

Тем, кто готов потратиться больше, следует рассмотреть комбинацию AMD Ryzen 5 9600X и Radeon RX 9060 XT или GeForce RTX 5060. Такой системы хватит для 1080p-гейминга как минимум на ближайшие пару лет.

Для игр в разрешении 1440р среди видеокарт лучшим вариантом является Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Альтернативой ей может стать Nvidia RTX 5070, которая около на 30% производительнее, но оснащена лишь 12 ГБ памяти, что в перспективе может сказаться на запасе VRAM в новых проектах. В плане процессоров эксперт советует выбирать между Ryzen 7 7700X и 9700X.

Для входа в 4К-гейминг лучше всего подойдет связка Ryzen 7 7800X3D или 9800X3D и Radeon RX 9070 или RX 9070 XT.

Если вы ориентируетесь на игры в 4K с трассировкой лучей, лучше всего себя показывает связка Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5080 или даже флагманской RTX 5090, у которой аж 32 ГБ видеопамяти GDDR7. Для специфических рабочих нагрузок также можно обратить внимание на Intel Core Ultra 9 285K.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 4060.

Ранее стало известно, что из-за продолжающегося дефицита памяти Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты, Sonyпзадерживает выход PS6 до 2029 года, а дешевые SSD могут уйти в прошлое.

