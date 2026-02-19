Россияне подтвердили потерю боевого катера БК-16 и показали фото

Катер был уничтожен в Крыму 12 февраля.

Россияне подтвердили уничтожение своего транспортно-десантного катера БК-16 во временно оккупированном Крыму. Соответствующие фото опубликовал их инсайдерский телеграмм-канал Досье шпиона.

"Поражение катера. На фото - подтверждение поражения транспортно-десантного катера проекта 02510 "БК-16". Атака осуществлена с применением ударного БПЛА. Район населенного пункта Новоозерное, Крым. 12.02.2026", - говорится в сообщении российского канала.

16 февраля об уничтожении десантного катера 02510 "БК-16" сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Видео дня

"Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают методично разбирать оборону россиян на временно оккупированном полуострове. В течение прошлой недели под раздачу попали особо ценные образцы техники ВС РФ: зенитно-ракетный комплекс, радиолокационная станция и боевой катер. Техника, которая стоит миллионы, теперь превращается в металлолом благодаря профессиональной работе военных разведчиков", - отметили в ведомстве.

Также поражение катера подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Крым - источник угрозы для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что Крым стал источником постоянной опасности для Украины. По его словам, прежде всего речь идет о пусках баллистических ракет, которые очень трудно уничтожить. Он пояснил, что время подлета баллистики из Крыма, в частности в Одессу, довольно маленькое. Также, добавил военный, опасность представляет вообще воздушное пространство с акватории, но в этом направлении "мы тоже движемся".

Также мы писали, что РФ придумала, как отправить молодежь Крыма на фронт. Отмечалось, что российские власти на оккупированном полуострове, вероятно, сформировали инфраструктуру для полного цикла подготовки специалистов для войск беспилотных систем. Таким образом, региону фактически отведена роль центра подготовки кадров для армии РФ.

В связи с этим капитан 1 ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко отметил, что Крым становится базой дронов РФ, и поэтому Украине следует развивать силы, которые не допустят активного развертывания противника на ключевых рубежах. По его словам, это включает действия Сил специальных операций, развитие ракетного и ударного оружия, противокорабельных систем и авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: