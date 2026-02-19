У Путина нет ресурсов: эксперт рассказал, на сколько хватит РФ в войне

По его словам, враг постепенно выхолащивает свой наступательный потенциал.

Разговоры о том, что российский президент Владимир Путин готов воевать как минимум в ближайшие два года, похожи на попытки "силой слова" убедить украинских чиновников пойти на уступки. Об этом сказал в эфире Киев24 Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ.

"Несмотря на то, что в последнее время в известных европейских СМИ появляется информация, что Путин, мол, готов воевать как минимум в ближайшие два года, это похоже на информационно-психологическую операцию, когда Россия пытается силой слова убедить украинских чиновников уступить", - подчеркнул он.

По его словам, ресурсов для ведения активных боевых действий на дистанции более 6 месяцев у россиян физически не хватает.

Видео дня

"Чем дальше, тем больше в стагнации находится российская экономика. Чем дальше, тем больше выхолащивается наступательный потенциал россиян. Поэтому нужно вылезать из могилы, но ни в коем случае не расслабляться, потому что война продолжается и в определенной степени масштабируется", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт утверждает, что у врага нет даже призрачных перспектив коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Он добавил:

"Враг постепенно истощает свой наступательный потенциал и чем дальше, тем меньше у врага ресурсов для продолжения своей агрессии".

Война в Украине - оценки экспертов

Как сообщал УНИАН, издание The New York Times написало, что, по оценкам западных разведок, Путин считает, что побеждает в войне с Украиной.

И чтобы полностью оккупировать Донбасс, России нужно еще два года. Отмечают, что, похоже, в Кремле знакомы с этими расчетами и согласны продолжать войну по этому сценарию.

Пишут, что Путин убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ.

Вместе с тем издание отмечает, что в последние месяцы российская экономика сталкивается с глубокими проблемами, в то время как Дональд Трамп настойчиво предлагает Кремлю крупные инвестиции в Россию в случае окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: