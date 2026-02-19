Графики отключений 20 февраля: когда будут выключать свет в пятницу

Страна продолжает жить с переменной подачей тока.

В пятницу, 20 февраля, для большинства регионов Украины будут применены почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение суток, сообщает "Укрэнерго" в Telegram. Так же, как и потребителей, ограничивать в мощности по графикам будут и промышленность.

Причиной введения ограничений потребления электроэнергии является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая методично обстреливает объекты генерации и передачи энергии. Аварийно-восстановительные работы на объектах продолжаются.

Энергетики отмечают, что состояние энергосистемы ослаблено и при необходимости у них может возникнуть потребность ввести экстренные отключения. Уточнять актуальную информацию в случае необходимости в "Укрэнерго" советуют на официальных страницах облэнерго.

Даже при отсутствии света в домах украинцев, платежки за электроэнергию им могут поступать с большими суммами, чем обычно. Причинами этого могут быть как неисправности в работе счетчика, так и индивидуальные привычки и специфика техники потребителей.

В целом Украине в ближайшее время понадобится 9,5 ГВт дополнительной мощности. Об этом сообщает председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Для реализации такого проекта потребуется привлечь около 8 миллиардов евро.

