HBO назвал дату выхода 3 сезона 'Дома дракона': первый трейлер впечатляет (видео)

Третий сезон обещает зрителям эпические войны.

HBO выпустил первый трейлер третьего сезона сериала "Дом Дракона", премьера которого запланирована на июнь 2026 года.

Фэнтезийная драма, основанная на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь", рассказывает об истории дома Таргариенов примерно за 200 лет до событий "Игры престолов". Трейлер третьего сезона вышел накануне финала "Рыцаря семи королевств", действие которого происходит за 90 лет до "Игры престолов" и около 75 лет после событий "Дома Дракона".

Внимание, далее могут быть спойлеры!

Видео дня

В трейлере показано, что Железный трон занимает Эймонд Таргариен, ведь его старший брат Эйгон получил страшные ранения во время битвы предыдущего сезона. Алисента покидает город после разговора с Рейнирой, однако окружение дочери Визериса призывает ее не верить бывшей подруге.

Также зрителям намекают на масштабные противостояния, в частности возможную Битву на Гледе, где сын Рейниры направляет своего дракона Вермакса против флота Триархии. Все это свидетельствует о том, что зрителей ждут новые интриги, ожесточенные сражения и появления мощных драконов, которые будут определять судьбу Железного трона.

В третьем сезоне на экраны возвращаются Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Стив Туссен, Рис Иванс, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно, Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл, Мэттью Нидхэм, Том Беннетт, Киран Бью, Курт Эг'яван, Фредди Фокс, Клинтон Либерти, Гейл Ранкин и Абубакар Салим.

Напомним, ранее УНИАН публиковал первые рецензии на сериал "Рыцарь семи королевств", который снова вернул фанатов "Игры престолов" в любимую вселенную.

