'Укрэнерго' должно выплатить 1,2 миллиарда гривень долга перед зелеными инвесторами

Хозяйственный суд города Киева 30 января принял решение по иску ГП "Гарантированный покупатель" к НЭК "Укрэнерго" о взыскании 1,2 млрд грн по договору о предоставлении услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ.

Как отмечается, иск касался оплаты услуги за сентябрь-ноябрь 2022 года, март-июнь 2023 года и октябрь-ноябрь 2023 года.

Своим решением суд признал факт просрочки денежных обязательств и решил взыскать с НЭК "Укрэнерго": 578,5 млн грн основного долга, 266,6 млн грн 3% годовых, 396,6 млн грн инфляционных потерь, 1,1 млн грн судебного сбора.

В то же время "Гарантированный покупатель" требовал взыскать с "Укрэнерго" 5,8 млрд грн основного долга; 285 млн грн 3% годовых; 418,8 млн грн инфляционных потерь.

При этом "Укрэнерго", среди прочего, возражало против начислений и указывало на вопрос корректности расчетов (в т.ч. относительно учета производителей/объектов на временно оккупированных территориях).

Согласно решению, суд закрыл производство в части взыскания 5,2 млрд - из-за отсутствия предмета спора.

Как сообщалось, уровень расчетов за электроэнергию из возобновляемых источников в 2025 году был высоким, но проблема долгов 2022 года не решена из-за регуляторных и законодательных ограничений, считают инвесторы.

