В Словакии приняли важное решение о временной защите украинцев

В МВД Словакии советуют проверить срок действия временной защиты через их портал.

Министерство внутренних дел (МВД) Словакии сообщило об автоматическом продлении срока действия временной защиты для граждан Украины, которые выехали из страны из-за полномасштабной российской агрессии, сообщает The Slovak Spectator.

В ведомстве проинформировали, что статус будет автоматически действовать до 4 марта 2027 года. Отмечается, что соответствующее решение принял и Совет Европейского Союза. На национальном уровне его закрепило постановление правительства от 21 февраля 2025 года.

В МВД Словакии советуют проверить срок действия временной защиты через их портал. В ведомстве добавили, что после регистрации статуса люди получают бумажное подтверждение формата A4. Оно выполняет роль временного документа о пребывании и действует максимум 90 дней, пока изготавливается карта на проживание.

В статье говорится, что если лицо при регистрации не подало сразу заявление на карту, например, если нет адреса для ее доставки, тогда это можно сделать позже. Однако в таком случае следует повторно записаться через систему бронирования МВД.

Издание напоминает, что временная защита в Словакии дает право украинцам на проживание, доступ к медицине, образованию и рынку труда.

Беженцы из Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон заявила, что годы проживания украинцев под специальным режимом временной защиты в Европе не станут автоматическим основанием для получения долгосрочного вида на жительство в ЕС после окончания войны. Однако, как пояснила Йоханссон, государства-члены могут учесть эти годы для национальных разрешений. По ее словам, в большинстве стран ЕС после пяти лет легального пребывания иностранец может получить долгосрочный вид на жительство. Решение не будет зависеть от наличия рабочей визы или других обстоятельств. Однако для украинцев под временной защитой этот путь не является автоматическим.

Также мы писали, что спикер парламента Чехии и глава партии SPD Томио Окамура не согласен с проектом постановления, которое предусматривает предоставление украинцам разрешения на долгосрочное проживание в этом году. Окамура поделился, что члены его партии проголосуют против этого предложения, о чем он уже проинформировал коалицию и премьер-министра Чехии. Окамура считает, что ни один иностранец не должен иметь упрощенных условий для получения долгосрочного вида на жительство в Чехии по сравнению с другими.

