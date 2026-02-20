Силы обороны сократили 'серую зону' на Запорожье, РФ теряет позиции, - Братчук

Гуляйпольское направление является одним из приоритетных для врага, говорит представитель УДА.

Силы обороны Украины осуществляют контратакующие действия в Запорожской области, сокращая "серую зону".

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, оккупационные войска РФ теряют ранее занятые территории.

"Гуляйпольское направление сегодня тоже остается, как и весь Запорожский фронт, в приоритете у россиян. Контратакующие действия Сил обороны Украины на Запорожском фронте привели к тому, что серая зона, которой было очень много именно на этом участке фронта, сегодня на некоторых тактических позициях перешла под контроль Сил обороны Украины. Соответственно, россияне не могут здесь проводить свои наступательные действия", – пояснил он.

Братчук отметил, что украинские воины своими действиями также нарушили планы захватчиков по формированию плацдарма для начала Запорожско-Ореховской операции. Спикер УДА говорит, что оккупанты "потеряли некоторые тактические позиции".

"Причем это те позиции, которые в свое время были отвоеваны ими у наших Сил обороны. На некоторых участках фронта Силы обороны смогли проникнуть на те позиции, которые были российскими уже достаточно длительное время. Вполне вероятно, что Силам обороны Украины повезет реализовать все планы и они выйдут на позиции, которые мы потеряли еще летом 2025 года во время большого наступления россиян", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 19 февраля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 209 боевых столкновений с противником. Наибольшую активность враг продемонстрировал на Покровском направлении, где осуществил 37 атак. Еще 29 боевых столкновений было зафиксировано на Гуляйпольском направлении.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что зона контроля оккупантов увеличивается в Покровске и Мирнограде Донецкой области. По словам эксперта, россияне давят все сильнее. Серая зона на том участке уменьшается.

