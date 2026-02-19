Дэниел Рэдклифф откровенно высказался о перезапуске Гарри Поттера

Актер обсуждал появление нового сериала с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон.

Британский актер Дэниел Рэдклифф признался, что поддерживает связь с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом и вместе с ними обсуждает будущий сериал HBO о Гарри Поттере.

Как пишет Variety, все трое восприняли новость о перезапуске как нечто сюрреалистическое. Они хорошо понимают, через что придется пройти новому поколению актеров, ведь сами начинали съемки в очень юном возрасте и быстро оказались в центре безумной популярности:

"Вы видите фотографии этих детей, и вам просто хочется схватить их и обнять. Это тот импульс, который, я думаю, есть у всех нас".

Редклифф признается, что сейчас, глядя на новый каст, по-другому оценивает собственный опыт в франшизе. Если раньше он думал, что достаточно взрослый для съемок в фильмах таких масштабов, то теперь осознает, насколько сложным и ответственным был тот период.

Новые исполнители ролей Гарри, Гермионы и Рона - Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон и Аластер Стаут - уже получили поддержку от звезд оригинальных фильмов. Редклифф и Гринт лично написали им письма с пожеланиями и словами поддержки, фактически передав эстафету новому поколению.

В то же время актер призвал не давить на молодых актеров постоянными сравнениями с оригинальным составом, чтобы они могли сформировать собственные образы и пройти этот путь самостоятельно.

Напомним, новый сериал о Гарри Поттере ожидается в 2027 году. Он станет полноценным переосмыслением истории, ведь создатели обещают фанатам более детальное раскрытие событий и персонажей.

