Нацбанк неожиданно укрепил гривню: официальный курс валют на 20 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта прибавила 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня прибавила сразу 34 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,91/50,93 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 февраля вырос на 4 копейки и составил 43,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,05 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне остался без изменений и составлял 51,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,80 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 43,45 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: