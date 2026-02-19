Воин-жених Леси Никитюк умилил фотографиями с маленьким сыном

Также Дмитрий показал, как они отдыхали с семьей.

Жених ведущей Леси Никитюк, украинский военнослужащий Дмитрий Бабчук поделился трогательными снимками с любимой и сыном.

В четверг, 19 февраля, боец опубликовал в своем Instagram-блоге подборку фотографий, которую назвал "Зимняя семейная атмосфера". Подписчики могут увидеть как уютные снимки Бабчука с маленьким Оскаром и Лесей, так и более "суровые" фото с тренировок с оружием.

Этой зимой супруги отдыхали в горах, сочетая спокойный отдых с более экстремальными развлечениями.

Видео дня

Пост Бабчука собрал комментарии от знакомых и подписчиков военного. Паре делают комплименты, а также шутят над необычным сочетанием занятий на досуге:

"Какие вы красивые! Казацкому роду нет перевода".

"Молодые родители".

"Напотужничал немного".

"Внушительные фотографии".

"Невероятная подборка".

Как сообщал УНИАН, совсем недавно Дмитрий Бабчук опубликовал в блоге архивные фотографии своего дедушки, который также был военным. Воин активно ведет Instagram, в котором не только публикует снимки с семьей, но и высказывает свое мнение по поводу актуальных для украинцев вопросов.

Например, осенью военнослужащий эмоционально прокомментировал очередные коррупционные скандалы в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: