Электронный блэкаут: 15 истребителей Growler могут 'ослепить' всю ПВО Ирана

Объединенная группа из 15 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, базирующихся на авианосцах USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln, теоретически способна полностью нарушить работу радиолокационной сети Ирана, пишет Wionews.

Мощность электронной атаки

Каждый EA-18G оснащен тактическими контейнерами помех AN/ALQ-99, которые создают мощный электронный шум на частотах вражеских радаров. Такое воздействие может "ослепить" экраны систем противовоздушной обороны, сделав невозможным обнаружение и сопровождение целей.

Иран полагается на комплексы ПВО, в частности С-300 и национальную систему Бавар-373. С помощью сенсоров Growler способен обнаруживать характерные частоты этих систем и направлять на них концентрированные помехи, срывая захват целей.

Подавление связи и удары по радарам

Помимо подавления радаров, EA-18G может блокировать радиочастоты, которыми пользуются командные центры и ракетные подразделения. Это разрывает каналы связи между батареями и штабами, затрудняя координацию обороны.

Если же радар пытается "пробить" помехи, самолет может применить противорадиолокационную ракету AGM-88E AARGM, которая наводится на источник излучения и физически уничтожает передатчик.

Действие на большом расстоянии

EA-18G способны проводить так называемое дистанционное или "интерактивное" глушение с расстояния сотен километров, не входя непосредственно в зону поражения. Достижение "электронного затемнения" позволяет другим самолетам, в частности F/A-18 Super Hornet, безопаснее входить в воздушное пространство и выполнять ударные задачи.

