Владельцы нового смартфона Samsung за 3000 долларов жалуются на сломанный экран

Первые покупатели Galaxy Z TriFold уже столкнулись с серьезными проблемами.

Первым покупатели Galaxy Z TriFold сообщают о случаях поломки внутреннего дисплея, который сам по себе выходит из строя. Жалоб пока немного, но учитывая высокую стоимость "трикладушки" сам факт наличия подобных неполадок настораживает.

В PhoneArena обращают внимание на жалобы от двух пользователей Reddit. У одного пользователя проблемы появились через месяц, у другого – уже через пять дней.

Пользователь под ником Odd-Drawer6410 первым рассказал о проблеме, подчеркнув, что спустя примерно полтора месяца эксплуатации внутренний экран телефона внезапно погас и перестал реагировать на любые действия. По словам автора, он обращался с телефоном аккуратно – никаких ударов и падений не было.

Видео дня

При этом изначально неполадки удавалось устранить обычной перезагрузкой, однако спустя пару дней этот метод перестал работать, и экран окончательно вышел из строя.

Другой пользователь утверждает, что столкнулся с аналогичной ситуацией уже через пять дней после покупки. Сначала внутренний экран начал некорректно обрабатывать касания – устройство фиксировало нажатия в тех местах, где их не было. А на следующее утро дисплей полностью перестал работать и начал отображать белую заливку.

Официальных заявлений от Samsung по этому поводу еще не поступало. Некоторые эксперты предполагают, что причиной может быть сложная конструкция тройного сгиба и особенности гибких шлейфов, которые проходят через несколько шарниров.

Сам смартфон был представлен в декабре 2025 года по цене $2900. Характеристики включают 10-дюймовый внутренний экран и 6.5-дюймовый внешний, чипсет Snapdragon 8 Elite, аккумулятор на 5600 мАч и камеру на 200 Мп. Это первая "трикладушка" Samsung и вторая "трикладушка" на рынке после Huawei.

Ранее стало известно, что замена экрана Galaxy Z TriFold стоит почти столько же, сколько новенький Galaxy S25 Ultra. При этом Samsung согласна один раз заменить внутренний экран за полцены.

Вас также могут заинтересовать новости: