Гороскоп на 20 февраля по картам Таро: Близнецам - конкуренция, Козерогам - успех

Этот день принесет интересные предложения для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 20 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день принесет интересные вызовы и новости. Но не стоит паниковать, а проявить гибкость перед выходными.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Рыцарь Мечей". День может начаться с импульсивного желания все решить немедленно. Энергии будет много, но важно направить ее в конструктивное русло. В разговорах избегайте резкости, чтобы не испортить отношения. Если у вас есть спор, попробуйте сначала выслушать, а уже потом аргументировать. В работе возможен рост благодаря быстрому решению, которое другие боялись принять. Однако проверяйте факты, чтобы не действовать на эмоциях.

Телец

Ваша карта – "Девятка Пентаклей". В пятницу стоит насладиться результатами собственного труда. Вы заслужили небольшую награду – даже если это просто время для себя. В финансах возможны приятные новости, которые поднимут настроение. А вот в отношениях с любимым человеком не следует растворяться. Помните и о собственных хобби и мечтах. День также благоприятен для заботы о внешности и здоровье. Тельцам нужно научиться расслабляться после тяжелых рабочих будней.

Близнецы

Ваша карта – "Пятерка жезлов". Возможны конкуренция или мелкие споры. Не воспринимайте это как вызов – скорее как возможность проявить характер. В коллективе придется отстоять свою позицию, но делайте это аргументированно. День подходит для активных обсуждений. Избегайте конфликтов из-за мелочей – они не стоят вашей энергии. Физическая активность поможет разрядить напряжение и сделает вас сильнее.

Рак

Ваша карта – "Королева Кубков". Интуиция в пятницу станет главным ориентиром для Раков. Вы сможете тонко почувствовать настроение других и прийти на помощь, но не забывайте и о собственных потребностях. В отношениях возможны глубокие разговоры, которые сблизят вас с любимым человеком. Эмоциональное равновесие принесет ясность в решениях. Обращайте внимание на знаки судьбы. Есть вероятность, что совсем скоро ваша жизнь кардинально изменится, если вы не упустите эту возможность и будете внимательными.

Лев

Ваша карта – "Шестерка жезлов". Львы могут получить хорошие новости, которые сделают ваш день незабываемым. Это может касаться как личной жизни, так и профессиональной. Кстати, ваши усилия заметят, даже если вы сомневались в результате. День благоприятен для презентаций, собеседований или важных разговоров. Не стесняйтесь принимать похвалу – она заслужена. Однако избегайте высокомерия – настоящая сила в искренности. Вы можете стать примером для других.

Дева

Ваша карта – "Четверка Пентаклей". Есть риск слишком цепляться за стабильность или ресурсы. Подумайте, не ограничивает ли вас страх потери, и сделайте выводы. В финансах не стоит быть щедрыми – не давайте в долг деньги даже знакомым. Сейчас есть вероятность, что они к вам не вернутся. День удачный для долгосрочных планов и стратегий. А еще не держите обиды – они забирают вашу энергию. Позвольте себе немного гибкости в решениях и больше доверяйте вселенной.

Весы

Ваша карта – "Тройка Кубков". Этот день обещает Весам приятное общение или небольшое празднование. Возможна встреча с друзьями или коллегами, которая вдохновит на новые идеи. В работе стоит объединить усилия с другими. Совместный проект даст лучший результат, чем индивидуальный. А уже через некоторое время придет признание и понимание, что вы все делали правильно. В отношениях с второй половинкой у вас царит легкость и юмор. Поддерживайте эту атмосферу и не забывайте напоминать о своих чувствах.

Скорпион

Ваша карта – "Смерть". Для Скорпионов наступает период глубокой трансформации. Что-то заканчивается, но это открывает путь к новому этапу. Не держитесь за прошлое только из-за страха неизвестности. В работе возможны изменения, которые впоследствии окажутся выгодными. В отношениях стоит честно поговорить о том, что волнует. Обновление принесет облегчение и мысли, куда и как двигаться дальше. Если вы чувствовали, что стоите на месте, то после пятницы все будет по-новому.

Стрелец

Ваша карта – "Семка жезлов". Придется отстаивать свои границы. Не позволяйте другим обесценивать ваши усилия. День потребует уверенности и четкой позиции. В работе возможен вызов, который проверит вашу выдержку. Ваша настойчивость поможет достичь результата. В отношениях важно не переходить на эмоции без причины. Ваш партнер/партнерша может не понять это поведение и обидеться. Сейчас стоит обратить внимание на свое душевное состояние и отдохнуть.

Козерог

Ваша карта – "Паж Пентаклей". Появится шанс научиться чему-то новому или получить перспективное предложение. Не игнорируйте даже небольшую возможность – она имеет потенциал и принесет успех. День подходит для планирования обучения или инвестиций в развитие. В финансах важно действовать осторожно, но смело. Маленькие шаги создадут надежный фундамент будущего. Ваша практичность станет преимуществом – поэтому идите только вперед, несмотря на критику и внутренние сомнения.

Водолей

Ваша карта – "Двойка Кубков". Гармония в отношениях выйдет на первый план для Водолеев в пятницу. Возможен важный разговор или новое знакомство. День благоприятен для партнерских соглашений и важных решений на работе. Больше слушайте опыт других, чтобы учиться на их ошибках. Проявите искренность и открытость. Баланс во взаимности сделает день теплым и продуктивным. Вечером лучше провести время с родными или друзьями.

Рыбы

Ваша карта – "Девятка Кубков". Этот день обещает положительные эмоции или исполнение небольшого желания. Позвольте себе порадоваться тому, что уже имеете. В отношениях возможен приятный сюрприз или романтический момент. Сейчас подходящее время для обсуждения общего будущего. День подходит также для творчества и отдыха. Ваши идеи понравятся окружающим – вы сможете найти единомышленников. Именно с ними следует идти дальше и воплощать задуманное в жизнь.

