Джек Лопрести имел опыт военной службы, в частности во время войны в Афганистане.

Бывший депутат британского парламента Джек Лопрести присоединился к 12-й бригаде специального назначения "Азов" одноименного 1-го корпуса Национальной гвардии Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Для меня честь начать свою службу в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, подразделении, которое стало символом стойкости и бескомпромиссности", – написал он.

Справка УНИАН. Джакомо (Джек) Лопрести – британский консервативный политик, 1969 года рождения. С 2010 по 2024 год он был депутатом Палаты общин (нижняя палата британского парламента) от мажоритарного округа на севере города Бристоль (западная Англия), представляя Консервативную партию (которую в свое время возглавляли Борис Джонсон и Риши Сунак). Во время депутатства Лопрести фокусировался преимущественно на вопросах обороны, внешней политики и социальной мобильности.

Видео дня

На последних парламентских выборах Лопрести потерпел поражение.

С 2007 года Лопрести служил в резерве Британской армии (Territorial Army/Army Reserve), где дослужился до звания капрала. Участвовал в пятимесячной военной миссии в провинции Гильменд в Афганистане в течение 2008–2009 гг.

В 2025 году, уже после окончания политической карьеры, бывший депутат добровольно присоединился к Интернациональному легиону ВСУ, где занимался вопросами внешних связей, дипломатией, закупкой вооружений и работой с ветеранами.

Интернациональный легион ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, в конце 2025 года в СМИ появились сообщения, что Интернациональный легион, созданный в феврале 2022 года по инициативе президента Зеленского для иностранных добровольцев, фактически прекратил существование как самостоятельная структура в составе Сухопутных войск ВСУ.

Позже в Генеральном штабе объясняли, что легион не был распущен, а интегрирован в штурмовые войска украинской армии.

Однако это решение вызвало значительное недовольство среди иностранных добровольцев, украинских военных и лидеров мнений.

Вас также могут заинтересовать новости: