В Германии объяснили, почему Россия не может победить в войне против Украины

По словам депутата, в 2025 году Россия достигла лишь незначительных территориальных завоеваний по сравнению с общей площадью Украины.

То, что сейчас Россия терпит военные неудачи в Украине, показывает, что ее президент Владимир Путин "не может победить в этой войне". Такое мнение высказал эксперт по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Юрген Гардт, пишет Deutsche Welle.

"Я уже давно вижу, что Россия военно не продвигается вперед. В 2025 году Россия достигла лишь незначительных территориальных завоеваний по сравнению с общей площадью Украины. А потери были огромными", - сказал политик.

По его словам, учитывая это, мирное соглашение, которое без единого выстрела предлагает отдать России украинские территории, которые Москве не удалось завоевать в течение четырех лет войны, "конечно, неприемлемо для Украины".

"Поэтому я не верю, что на этой основе будет заключен мир", - заявил он, добавив, что не видит реальных шансов на успех "женевского процесса".

По его убеждению, сейчас необходимо военно усиливать Украину:

"Если мы увидим то, на что я надеюсь, что Украина благодаря нашей поддержке, в том числе, не в последнюю очередь, европейской, будет становиться военно все сильнее и устойчивее и что мы дойдем до точки, когда Путин будет вынужден серьезно считаться с ощутимыми неудачами или даже с тем, что он, возможно, может даже проиграть войну, тогда, я считаю, что он пойдет на серьезные переговоры еще до того, как это поражение станет очевидным".

Он считает, что до этого еще далеко.

Как закончить войну в Украине - мнение дипломата

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что война в Украине может закончиться тогда, когда у России не будет ресурсов для ее продолжения.

