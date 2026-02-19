Орбан и Фицо хотят 'отключить' Украине свет и газ: эксперт оценил последствия этих угроз

Он отметил, что в случае принятия соответствующего решения обе страны рискуют столкнуться с судебными исками от поставщиков электроэнергии в Украину.

Правительства Венгрии и Словакии могут потенциально запретить экспорт электроэнергии в Украину, что приведет к увеличению продолжительности отключений света на территории нашего государства, но этим они сделают себе медвежью услугу. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он отметил, что в случае принятия соответствующего решения обе страны рискуют столкнуться с судебными исками от поставщиков электроэнергии в Украину.

"Подается иск в суд на правительство с просьбой объяснить причины (запрета экспорта электроэнергии, - УНИАН). Я очень сомневаюсь, что в суде пройдет запрет экспорта электрической энергии из-за разрушения трубопровода на территории Украины", - подчеркнул аналитик.

Видео дня

Рябцев добавил, что запрет на поставку электроэнергии будет нарушением правил ENTSO-E, что грозит Будапешту и Братиславе штрафными санкциями. К тому же, Венгрия и Словакия лишат свои компании выгодных контрактов. Эксперт подчеркнул:

"Это означает выстрелить себе в ногу. Они фактически лишают свои же компании выгодных контрактов ради сохранения прибыли одной частной компании (венгерского нефтяного гиганта MOL, - УНИАН). Лишают другие компании возможности зарабатывать, торгуя электрической энергией и дизельным топливом, лишают поступлений от этих контрактов, то есть сокращают бюджет".

Если же Венгрия и Словакия все же решатся прекратить поставки электроэнергии в Украину, то графики отключений электроэнергии станут более жесткими.

Что будет с газом

Комментируя угрозы Венгрии прекратить поставки газа в Украину, Геннадий Рябцев отметил, что, как и в случае с поставками электроэнергии, это невыгодно Будапешту. Если угрозы все же воплотятся в жизнь, то власть страны ждут судебные иски.

Для Украины гипотетическая потеря газа, поставляемого через Венгрию, не станет критической, поскольку этот ресурс можно будет заместить.

Эксперт добавляет, что многочисленные угрозы властей Венгрии в адрес Украины связаны с выборами и риском партии Виктора Орбана проиграть их. А это может иметь неприятные последствия для многолетнего главы правительства Венгрии.

"Политическая сила, находящаяся у власти в Венгрии, проигрывает, и Орбан знает, что, как только его устранят от власти, он тут же получит подозрение в незаконном обогащении. Оппозиция неоднократно об этом говорила, поэтому ему нужно что-то сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Он пытается быть для своих избирателей заботливым отцом, который заботится о том, чтобы не росли цены на нефтепродукты", - подытожил Рябцев.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки РФ 27 января по нефтепроводу "Дружба" транзит нефти в Венгрию был прекращен. Из-за этого 18 февраля представители Венгрии и Словакии выступили с рядом громких угроз в адрес Украины.

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что прекратит экспорт электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит подачу нефти по нефтепроводу "Дружба", который Россия повредила в январе.

По мнению энергетического эксперта Владимира Омельченко, Фицоне имеет законных оснований прекратить поставки электроэнергии в Украину, но может на это пойти, чтобы помочь Путину "погасить" Украину.

К Фицо присоединилась Венгрия, которая вместе со Словакией перекрыла экспорт дизельного топлива в нашу страну.

Волна угроз продолжилась 19 февраля. В этот день глава канцелярии премьера страны Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии может прекратить поставки газа в нашу страну.

Вас также могут заинтересовать новости: