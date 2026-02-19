Археологи нашли следы римской эпохи на шотландском пляже: о чем это говорит (фото, видео)

Их открытие положило начало археологической "гонке со временем", чтобы задокументировать и изучить отпечатки, прежде чем они исчезнут в прибое.

Во время прогулки с собаками по обрывистому пляжу в Шотландии после сильного шторма пара наткнулась на серию необычных отметок на влажной земле - узоры, похожие на древние человеческие и животные следы. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что их открытие положило начало археологической "гонке со временем", чтобы задокументировать и изучить отпечатки, прежде чем они исчезнут в прибое.

"Очень редко случается настоящая археологическая чрезвычайная ситуация, когда, если бы мы не сделали это очень-очень быстро, весь участок был бы уничтожен", - сказала Кейт Бриттон, археолог из Университета Абердина, в видеоролике о находке.

На пляже в бухте Лунан на востоке Шотландии местные жители Айвор Кэмпбелл и Дженни Снедден - вместе со своими собаками Зигги и Джуно - заметили свежий слой глины в поврежденных штормом дюнах с тем, что выглядело как отпечатки. Они уведомили археолога совета Абердиншира Брюса Манна, который пригласил Бриттон и ее команду для проведения раскопок на недавно обнаруженном участке, прежде чем он будет навсегда утрачен.

Интересно, что команда археологов работала при порывах ветра до 88,5 км/ч, стремясь задокументировать отпечатки, поскольку участок размывался с каждым приливом. Они использовали дроны, камеры, а позже в лаборатории - программное обеспечение для 3D-моделирования, чтобы зафиксировать изображения археологического объекта.

Ученые с помощью гипса создавали слепки некоторых из лучше сохранившихся отпечатков, оставленных босоногими людьми и несколькими животными, включая благородного оленя (Cervus elaphus) и косулю (Capreolus capreolus). Бриттон сказала:

"Я никогда не видела подобного места в Шотландии. Сразу стало ясно, что это нечто особенное".

Отмечается, что под отпечатками археологи обнаружили слой обугленных остатков растений. Радиоуглеродный анализ показал, что растения относятся к периоду 2000 лет назад, к позднему железному веку.

"Даты позднего железного века соответствуют тому, что мы знаем о богатой археологии близлежащей долины Лунан. Очень интересно думать, что эти отпечатки были оставлены людьми примерно во времена римских вторжений в Шотландию и в столетия, предшествовавшие появлению пиктов", - сказал Гордон Нобл, археолог из Университета Абердина.

По словам Уильяма Миллса, археолога из Университета Абердина, место раскопок в заливе Лунан говорит о том, что этот ныне песчаный пляж когда-то был илистым устьем реки, и что люди использовали эту среду, возможно, для охоты на оленей или для сбора дикорастущих растений".

Важно, что Бриттон и ее команда проводили раскопки в течение двух дней, документируя все, что могли. Когда они вернулись неделю спустя, отпечатков уже не было.

"Следы, отражающие действия людей, происходившие на протяжении нескольких минут тысячи лет назад, были уничтожены за считанные дни", - сказала ученая.

