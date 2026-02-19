Как определить бессердечного человека: 7 фраз, выдающих социопата

Отсутствие эмпатии часто проявляется в некоторых неосторожных фразах.

Эмпатия, или умение понимать чужие эмоции и сопереживать им – одна из тех черт, которые мы особенно ценим в других. Полной противоположностью этому является то, что можно назвать холодной бессердечностью, равнодушием.

Как пишет на страницах издания Yourtango дипломированный специалист по социальным отношениям Зайда Слаббеккорн, обычно выявить таких "холодных" людей несложно. Но иногда они все же маскируются, и тогда стоит обращать внимание на некоторые, на первый взгляд, незначительные фразы, которыми такие люди себя выдают во время общения.

Ты это переживешь

Вместо слов поддержки человеку, переживающему эмоциональный кризис, бессердечные эгоисты напоминают, что эта проблема не слишком значительна и не требует столь эмоциональной реакции.

Это не моя проблема

Самоустранение от чужих проблем является типичным поведением для эмоционально холодных людей. Бессердечные люди почти никогда не помогают другим, если не получают ничего взамен.

Я просто логически рассуждаю

Логика – хороший инструмент для поиска решения проблемы. Однако бессердечные люди часто прикрываются логикой, чтобы избежать эмоциональной вовлеченности в ситуацию и обесценить эмоции других людей. Для них важнее быть правым, чем разделить чужие эмоции.

Это их работа

Люди, которым не хватает так называемого эмоционального интеллекта, относятся к работникам сферы услуг как к тем, кто якобы подписался быть бесправной прислугой. Действительно бессердечные люди пальцем не пошевелят, чтобы хоть немного упростить жизнь официанта или уборщицы, потому что обслуживать других "это же их работа".

Я тебе ничего не должен

Бессердечные люди часто используют подобные фразы, когда разговаривают с вами, потому что больше заботятся о себе, чем о том, чтобы быть частью своей социальной группы.

Это был твой собственный выбор

Бессердечные люди склонны обвинять людей в их проблемах. В ситуации, когда стоит посочувствовать человеку, они только обвиняют его в его ошибочном выборе.

Ничего личного, но...

Многим бессердечным эгоистам не хватает теплоты и эмпатии, поэтому они часто причиняют эмоциональную боль окружающим, даже если понимают последствия своих действий. При этом они пытаются оправдываться тем, что просто говорят правду. Мол, "ничего личного, но ты сам совершил ошибку" или "без обид, но это была твоя вина".

