НБУ объявил неплатежеспособными сразу два банка

Капитал обоих банков находился ниже установленного регулятором уровня.

Национальный банк Украины 19 февраля признал неплатежеспособными сразу два финучреждения – речь идет о "Мотор-Банке" и Pinbank, или "Первом Инвестиционном Банке". О своих решениях регулятор сообщил на официальном сайте с интервалом в 40 минут.

В НБУ отмечают, что ни "Мотор-Банк", ни "Первый Инвестиционный Банк" не относятся к категории системно важных банков. Доля каждого из них составляла в пределах 0,01% от активов платежеспособных банков по состоянию на начало месяца.

Таким образом, приобретение обоими финучреждениями статуса "неплатежеспособных" никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора.

С декабря прошлого года "Мотор-Банк" принадлежал к категории проблемных, то есть ранее вел рисковую деятельность и нарушал минимальную норму регулятивного капитала. За два месяца он не смог удовлетворить требования НБУ – "Мотор-Банк" имел 173 млн грн капитала при норме 200 млн грн.

Аналогичная ситуация и с Pinbank. На момент принятия решения по нему, капитал "Первого Инвестиционного Банка" составлял еще меньше – 73 млн грн.

В соответствии с законодательством, каждый вкладчик "Мотор-Банка" и "Первого Инвестиционного Банка" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, в том числе с начисленными процентами, – кроме отдельных случаев.

"Мотор-Банк" и Pinbank – другие новости

За первое полугодие прошлого года "Первый инвестиционный" стал единственным среди госбанков, который работал в убыток (-29,43 млн грн). При этом "Мотор-банк" вышел из минуса впервые за длительное время. Стоит также добавить, что это финучреждение изначально принадлежало бывшему директору "Мотор-Сичи", обвиненному в государственной измене, Вячеславу Богуслаеву. Однако уже в 2023-24 годах банк перешел в собственность государства.

Pinbank ранее принадлежал российским владельцам и был национализирован во время полномасштабной войны. Рассматривался вопрос передачи его в управление "Укрпочте", глава которой Игорь Смилянский до сих пор мечтает о собственном банке.

