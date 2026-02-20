Премьер Италии о переговорах по войне в Украине: до решения главного вопроса еще далеко

По ее словам, проводится "очень хорошая работа" по гарантиям безопасности.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сделала заявление о прогрессе в переговорах о завершении войны России против Украины. До решения главного вопроса – территориального – еще очень далеко, говорит она.

"Я вижу важные шаги вперед в документах, над которыми мы сейчас работаем. Проводится очень хорошая работа по гарантиям безопасности для Киева, которая, кстати, основана на итальянском предложении – разработать их по модели 5-й статьи Североатлантического пакта (НАТО)", – сказала она в интервью Sky tg24.

По ее словам, также продолжается работа над восстановлением Украины. Мелони объяснила, что "есть мирный план, в котором многие вопросы на бумаге уже решены".

"Однако мы все еще очень далеки от решения главного вопроса – территориального, где Россия продолжает выдвигать претензии, которые, по моему мнению, являются абсолютно необоснованными. Я считаю, как уже неоднократно говорила, что важно не просто достичь мира, а достичь справедливого мира", – резюмировала Джорджа Мелони.

Переговоры о завершении войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что на переговорах в Женеве 17-18 февраля в военной группе был определенный прогресс. В то же время на политическом направлении все сложнее – у трех сторон три разных точки зрения по вопросу территорий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что шансов на быстрое завершение войны путем переговоров мало. По его мнению, российско-украинская война "закончится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы".

