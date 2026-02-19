Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса ответила на упреки о жизни за счет родителей

Актриса уверяет, что не получает деньги от звездных мамы и папы.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, американская актриса Румер Уиллис, заявила, что не живет за счет звездных родителей, а самостоятельно обеспечивает себя и свою двухлетнюю дочь Луветту.

Как передает Fox News, 37-летняя женщина публично ответила на критику в соцсетях и упреки о жизни за счет "трастового фонда". Румер подчеркнула, что работает сразу на четырех работах и является единственной финансовой опорой для ребенка:

"Я не живу на трастовый фонд и не получаю денег от родителей. В основном мне никто не помогает с ней. Так что как насчет того, чтобы вы все остановились, прежде чем судить и делать предположения?".

Слова Румер вызвали дискуссию в сети. Часть подписчиков отметила, что даже без прямой финансовой помощи у нее есть "подушка безопасности" благодаря известной семье, поэтому она не окажется на улице или в значительных долгах. В ответ Уиллис признала, что осознает свои привилегии, однако это не отменяет ее личного опыта финансовой ответственности и стресса.

Актриса, которая сама воспитывает дочь после разрыва с музыкантом Дереком Ричардом Томасом в 2024 году, также напомнила, что уже были периоды, когда она самостоятельно содержала не только себя, но и других.

Напомним, у Деми Мур и Брюса Уиллиса есть три общие дочери: Румер, Скаут и Талула. Румер Уиллис родилась 16 августа 1988 года и является старшей из сестер, активно занимается актерской карьерой и моделированием.

Скаут Уиллис, родившаяся 20 июля 1991 года, также работает актрисой и музыкантом, а Талула Белл Уиллис, самая младшая, появилась на свет 3 февраля 1994 года и частично пошла по творческому пути, занимаясь актерством и моделингом.

Брюс Уиллис сейчас болен - в 2022 году он официально объявил о диагнозе афазии, которая влияет на его речь и коммуникативные способности. Это стало причиной того, что он отошел от актерской карьеры.

