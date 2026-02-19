Какая погода будет в Киеве перед выходными: прогноз на 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, в Киеве сохранятся небольшие морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью морозы усилятся до -8°, а днем столбики термометров покажут -1°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. По области может пройти небольшой снег.
Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно повышаться, 748-752 мм ртутного столба.
Погода 20 февраля
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -1°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°.
В Тернополе 20 февраля ночью будет -10°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +5°, пасмурно, дожь и мокрый снег.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.
В Виннице завтра будет -9°...-2°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу ночью будет -13°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-3°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -8°...-2°, снег.
В Одессе 20 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем -6°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -3°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -7°, днем 0°, мокрый снег и дождь.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно, снег.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, 1°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -5°, днем +4°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -6°, днем +2°.