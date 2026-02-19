Какая погода будет в Киеве перед выходными: прогноз на 20 февраля

Осадков в столице не ожидается.

В пятницу, 20 февраля, в Киеве сохранятся небольшие морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью морозы усилятся до -8°, а днем столбики термометров покажут -1°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. По области может пройти небольшой снег.

Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно повышаться, 748-752 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -1°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°.

В Тернополе 20 февраля ночью будет -10°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +5°, пасмурно, дожь и мокрый снег.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -9°...-2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет -13°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -8°...-2°, снег.

В Одессе 20 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -7°, днем 0°, мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно, снег.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, 1°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -5°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -6°, днем +2°.

