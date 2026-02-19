Украинские военные рассказали BI, как уничтожают на фронте дроны на оптоволокне

Беспилотники, которые не поддаются глушению и управляются с помощью длинных тонких кабелей, часто можно увидеть на фронте.

Украинские солдаты обрезают и ломают все оптоволоконные кабели дронов, которые попадаются им на пути, независимо от того, к какой стороне они принадлежат, сообщает Business Insider.

Издание поделилось, что они используют для этого ножницы, ножи, даже голые руки. Если они не уверены, что дрон украинский, то просто считают его вражеским.

Объясняется, что данные беспилотники, которые не поддаются глушению и управляются с помощью длинных тонких кабелей, заполонили поле боя как средство противодействия электронной войне, которая часто делает радиочастотные дроны неработоспособными.

В публикации говорится, что поскольку эти БПЛА становятся все более распространенными, в результате леса и траншеи загромождены выброшенными и активными кабелями.

Аналитик Unmanned Systems Forces в Украине Димко Жлуктенко рассказал изданию, что он всегда носит с собой ножницы, чтобы "перерезать каждое оптическое волокно, которое мы видим".

Жлуктенко сказал, что ножницы стали настолько необходимыми, что когда его подразделение начало работать в районах, заваленных волоконно-оптическими кабелями, каждый член команды должен был иметь при себе пару.

Украинский солдат, который на условиях анонимности пообщался с Business Insider, сказал, что военные часто могут разрывать тонкие нити руками, хотя это не всегда необходимо. Солдаты его подразделения уже носят с собой ножницы для медицинских целей.

Он сказал, что на поле боя может быть так много кабелей, что "невозможно понять, это новый кабель или старый, который лежит здесь уже давно". Поэтому его подразделение как можно чаще перерезает все кабели, которые находит.

Издание рассказало, что другие подобные случаи были зафиксированы на поле боя. Иногда в небе летает немало беспилотников, что солдаты, глядя вверх с земли, не могут даже различить, какие из них дружественные, а какие вражеские. В таких случаях им могут дать приказ сбивать любой дрон, который они увидят.

Жлуктенко поделился с изданием, что солдаты, ответственные за системы радиоэлектронной борьбы, иногда паникуют и заглушают все в воздухе, когда не могут отличить дроны.

Он отметил, что перерезание оптоволоконных кабелей не было для него повседневным делом, поскольку его подразделение обычно работало в районах, расположенных не у линии фронта, где было меньше оптоволоконных беспилотников. Поэтому с таким они раньше имели дело лишь изредка.

Солдаты 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" отметили, что использование ножниц является надежным способом вывода из строя российских дронов. По информации, российские войска также так поступают.

Издание объясняет, что если кабель на активном и работоспособном беспилотнике не поврежден, единственный другой способ остановить его – это физически сбить, но для этого нужны соответствующие навыки и удача. Добавляется, что по словам военных, лучше всего сбивать дрон из ружья.

В статье отмечается, что волоконно-оптические дроны являются относительно новой особенностью этой войны, которая ранее не применялась в таких масштабах.

"То, что эти дроны можно вывести из строя с помощью простых инструментов – ножниц, ножей, голых рук – подчеркивает более общую тенденцию в Украине: сложные системы часто противодействуют с помощью низкотехнологичных средств", – говорится в публикации.

Примечательно, что во многих случаях наиболее эффективными средствами противодействия передовым технологиям были старые или импровизированные боевые средства – от ружей, использовавшихся против небольших дронов, до сетей, наброшенных на транспортные средства и позиции для отражения воздушных атак.

Издание высказало мнение, что даже сами беспилотники являются дешевыми инновациями, предназначенными для преодоления более дорогого оборудования и потребностей военного времени.

Война дронов: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что страны Запада изменили подход к использованию дронов благодаря войне в Украине. Business Insider объяснил, что Вооруженные силы разных государств начали относиться к небольшим беспилотникам не как к высокотехнологичному оборудованию, а как к расходным боеприпасам. Представители США, Великобритании и украинский защитник рассказали изданию, что для эффективной войны дроны нужно применять в большом количестве. Это означает, что многие из них будут потеряны. Они пояснили, что в западных армиях, если дрон потерян, докладывают высшему руководству, а в Украине дроны "падают постоянно", и такие потери обычно просто игнорируют. Издание подчеркнуло, что такое изменение в мышлении формирует новый подход вооруженных сил Запада к обучению своих военных.

Также мы писали, что советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов считает, что одним из способов противодействия сбрасыванию FPV с вражеских дронов является продажа SIM-карт по паспортам с ограничением количества. Флеш объяснил, что враг взял этот способ у нас и он является самым простым для управления FPV. По его словам, таким БПЛА управляет оператор из России, а время полета составляет буквально минуты. При этом для таких задач используются, в частности, украинские SIM-карты. Советник министра обороны Украины рассказал, что сейчас круглосуточно ведется работа над этой проблемой.

