Sony будет активнее монетизировать владельцев PS5 из-за дорожающей памяти

В СМИ подозревают, что речь может идти о повышении стоимости игр и подписки PS Plus.

Sony собирается активнее монетизировать пользовательскую базу PS5, чтобы не повышать стоимость консоли на фоне дорожающей памяти и других комплектующих. Об этом стало известно во время последнего финансового отчета компании.

По сообщениям Automaton, у компании есть запасы памяти на следующий финансовый год, но если ситуация не изменится, придется компенсировать удорожание комплектующих за счет увеличения доходов от софта и сетевых сервисов.

Это означает, что Sony планирует больше зарабатывать не на продаже самих приставок, а на расходах текущих пользователей PlayStation внутри экосистемы. В СМИ подозревают, что речь может идти о повышении стоимости подписки PS Plus, которая уже стоит довольно дорого в пересчете на год, и более агрессивной монетизации игр.

Видео дня

Пока Sony официально не объявляла конкретные детали о том, какие именно сервисы и в какой форме будут пересмотрены, но уже сейчас понятно, что это заявление не сулит ничего хорошего для пользователей, которые уже купили одну из версий PS5.

Дефицит памяти способен повлиять и на следующее поколение консолей: ранее появилась информация, что Sony продлит жизненный цикл PS5 на 1-2 года, а выход PS6 задержится до 2028 – или даже 2029 года.

Ранее пользователи обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера PlayStation 6, кардинально отличающегося от всех предыдущих геймпадов компании.

Напомним, 13 февраля прошла новая презентация State of Play. Показали как новый контент по уже анонсированным играм, например, Control Resonant и Resident Evil 9 так и анонсы до этого неизвестных тайтлов – например, новой Casltevania. А большим анонсом стали ремейки классической трилогии God of War.

