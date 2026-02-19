Путин в ловушке: продолжение войны стало для него безальтернативным, - The Economist

Россия не может победить, но мир для Кремля будет выглядеть как поражение.

Российский диктатор попал в ловушку собственных амбиций в Украине. Он не может продолжать войну из-за истощения российской экономики, но не может согласиться на мир, не получив хотя бы что-то, что можно будет назвать победой. Об этом пишет The Economist.

"Многие люди ожидают, что мирные переговоры дадут ему выход, поскольку президент Дональд Трамп заставит Украину уступить территорию. На самом деле, этот путь становится менее вероятным. И даже если мирное соглашение будет заключено, последствия внутри России будут угрожать экономической и политической нестабильностью, разрушив планы господина Путина быть причисленным к величайшим царям истории", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что Россия за четыре года достигла мизерных территориальных завоеваний в Украине, если сравнивать с военными достижениями СССР во Второй мировой войне. И ситуация на фронте не дает оснований ожидать, что здесь что-то принципиально изменится. Россия не может в полной мере воспользоваться своим численным преимуществом, потому что дроны сделали невозможной концентрацию сил на узком участке фронта для его прорыва.

При этом Россия несет тяжелые потери, которые в последние месяцы начали превышать количество новобранцев. Причем в отсутствие классической мобилизации Россия вынуждена покупать рекрутов за очень большие деньги, потому что все идейные давно закончились. И это на фоне растущих проблем в экономике, падения доходов от нефти и наращивания государственного долга.

Вместе с тем ситуация в войне пока не выглядит для Путина катастрофической, поэтому и не заставляет его немедленно искать мира. Как отмечают авторы статьи, Путин верит, что ударами по энергетике он сломит дух украинцев к сопротивлению, и что Запад вот-вот бросит Украину на произвол судьбы.

"Его самая большая надежда может заключаться в том, что Украина, которая сама страдает от серьезной нехватки человеческих ресурсов и оборудования, погрузится в политический кризис или останется без бойцов и оружия раньше, чем это произойдет с Россией. Однако ставка господина Путина на крах Украины была проигрышной в течение последних четырех лет, и шансы уменьшаются", – пишет The Economist.

Отсутствие шансов на победу в обозримом будущем не останавливает Путина. И дело даже не в том, что он верит в успех, а в том, что окончание войны может принести Кремлю больше проблем, чем ее продолжение.

Издание отмечает, что сейчас около 8% ВВП России приходится на военное производство, в то время как гражданский сектор переживает тяжелый кризис. Прекращение войны и остановка военных заводов приведут к значительной дестабилизации и без того больной экономики. А при этом сотням тысяч солдат, которые вернутся с фронта, нужно будет дать работу.

Кроме того, отсутствие видимой победы после лет изнурительной войны с огромными потерями непременно вызовет общественное недовольство, что может представлять угрозу власти Путина.

"Путин не может отказаться от войны, но цена ее продолжения растет. Если его попытки создать больше боевых сил только еще больше опустошат Россию, это может привести к кризису. Если этого не произойдет, Украина и Россия окажутся в ловушке конфликта", – пишет The Economist.

Как писал УНИАН, по данным западных разведок, Владимир Путин верит в свою победу на войне и планирует продолжать боевые действия против Украины еще примерно два года, чтобы полностью захватить Донбасс.

Также мы писали, что уверенность Путина в победе в значительной степени основана на дезинформации, которой его кормит российский Генштаб. Российские войска имитируют некоторые свои успехи на фронте, применяя так называемую тактику "зайти и выйти": они кратковременно заходят в небольшие населенные пункты, устанавливают флаги, фотографируются или снимают видео, а затем покидают эти места, что создает впечатление продвижения врага без реальных тактических достижений.

