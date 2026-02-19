Трамп придумал новую должность для своего зятя

Президент заявил, что Кушнер сосредоточится на заключении новых дипломатических соглашений.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира, представив это решение на мероприятии "Совет мира", на котором присутствовало более десятка мировых лидеров. Об этом пишет Politico.

Он высоко оценил усилия своей новой организации по стабилизации и восстановлению Газы, включая обещание выделить 10 миллиардов долларов США, хотя подробности того, на что именно будут потрачены эти средства, пока неясны.

Трамп заявил, что Кушнер сосредоточится на заключении новых дипломатических соглашений, и похвалил его предыдущую роль в переговорах на Ближнем Востоке, включая Авраамские соглашения.

"Очень умный парень. Мы делаем Джареда также посланником мира. Они оба посланники мира, и я вам скажу вот что. Я наблюдаю за этими ребятами и говорю: по крайней мере, мы защищены с точки зрения интеллекта", - сказал Трамп о Кушнере и Стиве Уиткоффе, который уже является специальным посланником.

Отмечается, что Кушнер, занимавший должность старшего советника в первой администрации Трампа, сыграл центральную роль в усилиях администрации по нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Кушнер и Уиткофф работали вместе на протяжении всей второй администрации Трампа над переговорами на Ближнем Востоке и в ходе российско-украинской войны. Он сказал:

"Мы не можем изменить прошлое, но я думаю, что то, что вы видите сегодня, показывает, что мы потенциально можем изменить будущее, если сосредоточимся и будем действовать правильно... Если евреи и мусульмане будут работать вместе, израильтяне и палестинцы, американцы, англичане и болгары, люди со всего мира, тогда мы сможем объединиться ради общей цели - мира и единства".

Трамп заявил, что его совет привлек 7 миллиардов долларов инвестиций от стран-участниц для финансирования восстановления Газы. Позже он сказал, что США выделят на это около 10 миллиардов долларов - "небольшая сумма по сравнению со стоимостью бесконечной войны".

Президент сказал, что надеется, что Иран заключит сделку по ограничению своей ядерной программы, программы, которая, по словам президента, была уничтожена всего несколько месяцев назад ударами США.

Однако он оставил открытой возможность войны, перебросив огромные военные ресурсы в Персидский залив в рамках подготовки к возможному нападению.

"Возможно, нам придется пойти дальше, а может и нет. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней", - отметил Трамп.

Переговоры по Украине - заявления Кушнера

Ранее он говорил, что большинство вопросов относительно предоставления гарантий безопасности для Украины уже решено, но это еще не значит, что мир будет в конце концов достигнут.

