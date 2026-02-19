Названы семь потрясающих направлений по всему миру для солнечного отпуска в апреле

Все они предлагают не менее семи солнечных часов в день в апреле.

Многие туристы любят путешествовать в апреле, ведь тогда уже весна идет полным ходом, но массовых туристов еще не так много, даже несмотря на пасхальные праздники.

Эксперты британского издания The Independent назвали семь потрясающих направлений по всему миру, куда можно сбежать от дождей в апреле 2026 года.

"Греческие острова по-настоящему раскрываются в четвертый месяц года, предлагая свою знаменитую красоту без привычных толп туристов. Для яркого средиземноморского отдыха поближе к дому рассмотрите Валенсию, динамичный третий по величине город Испании. В более отдаленных местах, на великолепном острове Бали, наступает межсезонье, обещающее более спокойный отдых. В качестве альтернативы, в Рио-де-Жанейро путешественники могут окунуться в заразительный карнавальный дух даже после окончания ежегодных торжеств", – отмечают авторы подборки.

7 лучших направлений мира для путешествия в апреле 2026

Валенсия, Испания: средняя температура апреля +17 градусов, 7 солнечных часов в день. Рио-де-Жанейро, Бразилия: средняя температура апреля +26 градусов, 7 солнечных часов в день. Пафос, Кипр: средняя температура апреля +17 градусов, 8 солнечных часов в день. Родос, Греция: средняя температура апреля +17 градусов, 7 солнечных часов в день. Каир, Египет: средняя температура апреля +23 градуса, 10 солнечных часов в день. Брисбен, Австралия: средняя температура апреля +23 градуса, 7 солнечных часов в день. Бали, Индонезия: средняя температура апреля +27 градуса, 8 солнечных часов в день.

