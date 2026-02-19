Россия использует на фронте РСЗО 'Культиватор', идею украли у ВСУ, - Defense Express

Максимальная дальность пусков составляет 4 км.

Российские оккупационные войска начали использовать на фронте кустарную ракетную систему залпового огня (РСЗО) под названием "Культиватор". РосСМИ сообщают, что эта разработка создана на базе гусеничного роботизированного комплекса.

Как отмечает издание Defense Express, эту кустарную РСЗО использует отдельный полк беспилотных систем РФ "Буревестник". Разработка по сути является сочетанием наземной платформы и пусковой – преимущественно, под неуправляемые ракеты. Здесь речь идет об авиационных блоках УБ-16-57.

"Каждый из блоков имеет пусковые под 16 неуправляемых авиационных ракет типа С-5, то есть общий залп составляет 32 ракеты. По заявлениям самих рашистов, эффективная дальность пусков составляет 2 км, максимальная – около 4 км", – говорится в материале.

Отмечается, что такая дальность пусков делает систему слишком уязвимой для дронов, однако и позволяет подобраться к линии соприкосновения.

К тому же, пишет издание, оккупационные войска РФ с недавних пор ставят на свои НРК маскировочные сетки и мангалы. И на "Культиваторе" тоже могут реализовать что-то похожее, чтобы позволить ему лучше скрываться от FPV-дронов.

Авторы напоминают, что решения с кустарными РСЗО у оккупантов появлялись не раз. Например, были так называемые "Чапалахи" с УБ-32 и 2-мм минометом "Василек.

Но примечательно, что такие решения замечали и в Силах обороны Украины – в варианте на шасси МТ-ЛБ.

"Кстати, экспериментировали наши военные и с установкой блоков УБ-16-57 на наземные роботизированные комплексы, такое решение демонстрировали в прошлом году бойцы 93 ОМБр. Причем использовали ее еще в 2023 году", – акцентировало издание.

Российское вооружение

Россияне создали усовершенствованный бронетранспортер БТР-22 с боевым модулем "Балиста". Сам модуль оснащен автоматизированной системой управления огнем с автоматом сопровождения цели.

Ранее расследование показало, что российские ударные дроны "Герань-2", которыми враг терроризирует Украину, почти полностью состоят из иностранных деталей. В них обнаружили сотни компонентов производства США, Китая и стран Европы.

