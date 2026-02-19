Netflix выпустил эпический трейлер фильма 'Острые козырьки: Бессмертный' (видео)

В тизере показана сцена возвращения Томми в бар Garrison.

Netflix представил первый трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный", который продолжит историю культового сериала.

События фильма разворачиваются через несколько лет после финала сериала, в центре сюжета снова оказался Томас Шелби в исполнении Киллиана Мерфи. Главный герой предстает перед зрителями сломленным и замкнутым - он живет в изоляции, пытаясь убежать от собственного прошлого. В трейлере он признается:

"Когда-то я почти получил все... но "почти" не считается".

Ключевую роль в сюжете играет сын Томми - Дюк Шелби, которого сыграл Барри Кеоган ("Дюнкерк", "Солтберн"). Он уже возглавил банду и ведет дела так, как будто на дворе снова 1919 год.

В фильме также появляются Тим Рот ("Теория лжи", "Криминальное чтиво"), который сыграл нового опасного персонажа Беккерта, и Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Миссия невыполнима") и Стивен Грэм ("Большой куш", "Переходный возраст").

Премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный" в кинотеатрах состоится 6 марта, на Netflix фильм выйдет уже 20 марта этого года.

Напомним, ранее ирландский актер Киллиан Мерфи, которого многие поклонники ассоциируют именно с ролью Томаса Шелби, рассказал, похожи ли они между собой.

