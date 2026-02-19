В Беларуси паника: мужчин массово 'гребут' якобы на военные сборы, – СМИ

Ничего подобного в предыдущие годы не наблюдалось, говорят беларусы.

Мужчины из западных регионов Беларуси массово получают повестки на внеплановые военные сборы. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что это вызвало ажиотаж в соцсетях, беларусы активно обсуждают процесс и возмущаются, что сбор на обучение проводят в спешке и забирают даже многодетных родителей.

Редакция расследований "Суспільного" обратила внимание, что предыдущие военные сборы такого обсуждения не вызывали.

При этом приводят пост тату-мастера Ангелины Мовлян из Гродно, которая отмечает, что ее муж получил повестку в восемь утра, а уже в 18 его забрали и теперь он на полигоне, возможно, будет там месяц. В комментариях к ее сообщению упоминались два топонима: город Слоним Гродненской области и село Баранки Брестской области, где собирают резервистов.

Также "Суспільне" цитирует сообщение Ольги Кравчук из Гродно, которая отмечает, что после того, как ее мужа забрали на сборы и он сел в автобус, связь с ним пропала.

Автоинструктор Кирилл Алисиевич из Гродно в ответ на комментарий о том, что это обычные ежегодные сборы, ответил, что обычные они бы были, если бы об этом предупредили заранее. При этом добавил, что когда в один день забирают более 4-5 тысяч сразу, то это уже не обычные сборы.

"Суспільне" цитирует Веронику Добренко из Гродно, которая отмечает, что причина паники в том, что забирают очень многих, в частности тех, кто является многодетными с маленькими детьми, девушек-медсестер. При этом добавляет, что забирали и раньше, но такой массовости не было.

В то же время Ирина Машарская, родом из Полоцка, которая активно в комментариях в соцсетях выступает против Путина и Лукашенко, отмечает, что это не удивляет, потому что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Напомнила, что Беларусь производит оружие для РФ, и именно из этой страны неофициально бомбят Украину. Она подчеркнула, что война близко, и беларусы связаны с агрессором как соучастники.

"Суспільне" также размещает комментарий ветеринара Екатерины Паляковой из Гродно, которая недавно вышла замуж и родила ребенка. "Мужа забрали, принесли повестку чуть ли не ночью 16-го. У нас грудной ребенок, он пошел на работу, а там еще одна повестка. 17-го явиться в 15:00. В 19:00 его уже забрали, на все диагнозы – мои, ребенка и мужа – сказали: "Неважно". И увезли. Где он сейчас, что с ним – я не знаю. Связи нет, забрали телефоны. Единственное, что успел сказать: "Подрыв военного времени". Забрали ориентировочно до 23-26 марта", – отметила она.

Журналисты беларуского оппозиционного издания "Зеркало" под легендой звонили в военкоматы страны и спрашивали, почему сбор происходит с такой спешкой, где им подтвердили, что повестки выдают сегодня на сегодня, а не так, как было обычно, когда можно было явиться в течение недели.

На вопрос, почему такая спешка, отправили за ответом к министру обороны, военному комиссару. При этом предположили, что спешка вызвана тем, что речь идет не о плановых сборах, а о проверке мобилизационной готовности.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна начинает создание собственных производственных мощностей для выпуска боеприпасов. Речь идет, в частности, о 152-мм артиллерийских снарядах, боеприпасах для реактивных систем залпового огня типа "Град", а также выстрелах для гранатометов.

По словам беларуского лидера, в войне против Украины ключевую роль по-прежнему играют "обычные" средства поражения, прежде всего артиллерия, а расходы боеприпасов остаются чрезвычайно высокими. Именно это, по его утверждению, и стало основанием для решения наладить собственное производство.

