Однажды Земля снова станет суперконтинентом: выживет ли человечество

Ученые прогнозируют новое объединение континентов через 200–300 миллионов лет с радикальными климатическими последствиями.

Ученые предупреждают, что планета Земля не останется такой, какой мы ее знаем. Через сотни миллионов лет современные континенты могут снова объединиться в один огромный суперконтинент, а его образование может вызвать жестокие холода, аномальную жару и волны массового вымирания, пишет Indian Defence Review.

Четыре сценария будущей Пангеи

Древняя Пангея начала распадаться около 200 миллионов лет назад, формируя современную карту мира. Теперь исследователи прогнозируют четыре основных сценария слияния континентов:

Новопангея – Америка отдалится от Европы и Африки, а затем столкнется с Антарктидой, создав огромный континент.

Пангея Проксима – континенты образуют кольцеобразный суперконтинент вокруг небольшого океанического бассейна.

Аурика – все семь континентов могут соединиться вдоль экватора.

Амасия – континенты, кроме Антарктиды, мигрируют на север, скапливаясь вблизи Северного полюса.

Климат и жизнь на новом континенте

Моделирование показывает, что различные конфигурации приведут к кардинально разному климату. В сценарии Амасии суша у полюсов может привести к глобальному оледенению, которое уничтожит большинство наземных видов. В Аурике, наоборот, расположение континентов у экватора делает планету теплее, но более засушливой.

Видео дня

Исследователи также предупреждают, что слияние континентов усилит конкуренцию за ресурсы, что повысит риск массового вымирания. Кроме того, непредсказуемые факторы – вулканические выбросы, изменение климата и деятельность человека – могут существенно изменить эти прогнозы.

Человечество не застраховано

По мнению ученых, даже высокий уровень интеллекта и технологий не гарантирует выживание вида. Как отметил Жуан Дуарте, чтобы человечество смогло прожить от 50 до 250 миллионов лет в будущем, оно должно научиться жить в гармонии с экосистемой, избегать самоуничтожения и глобальных катастроф, включая ядерные.

Вас также могут заинтересовать новости: