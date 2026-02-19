По словам спецпредставителя Путина, США отменят ограничения самостоятельно.

США в конечном итоге будут вынуждены отменить антироссийские санкции, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. По его словам, это решение будет продиктовано прагматичными интересами американской стороны, так как ограничения уже обошлись компаниям из США более чем в 300 миллиардов долларов.

"Отмена санкций отвечает интересам самих США", – подчеркнул Дмитриев в социальной сети X (Twitter), назвав "фейковой" новость о том, что Москва якобы предлагает Вашингтону некую "сделку" на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций.

Он добавил, что портфель потенциальных совместных проектов между Россией и США оценивается более чем в 14 триллионов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что сенаторы США надавят на страны, которые покупают у Путина нефть, газ и уран. Законопроект, внесенный Блюменталем и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, пользуется поддержкой 85 из 100 сенаторов, но еще не вынесен на голосование.

Кроме того, мы также рассказывали, что было выявлено 160 компаний, закупающих военные западные компоненты для РФ. В целом в позапрошлом году около десяти тысяч российских компаний стали импортерами санкционной продукции на общую сумму более 22 млрд долларов.

